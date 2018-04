Wenger aseguró que seguirá trabajando tras su salida del Arsenal

12:20 "Mi orgullo ha sido siempre dar lo mejor hasta el último día de mi contrato. De momento, no estoy listo para comprometerme con nada", dijo sobre los rumores que lo vinculan con diferentes equipos.

El técnico del Arsenal, el francés Arsene Wenger, aseguró que seguirá trabajando como entrenador tras su marcha del club inglés al final de la temporada.

Antes del duelo de mañana ante el Atlético de Madrid por semifinales de la Liga Europa, Wenger compareció ante los medios y reveló además que irse del club "gunners" no fue una decisión completamente suya. "El 'timing' -un año antes del final del contrato vigente- no fue realmente mi decisión", dijo el entrenador francés en la rueda de prensa en Londres.

Respecto de su futuro, Wenger dijo desconocer lo que hará en lo inmediato. Sin embargo, señaló que "seguro" seguiré trabajando como entrenador. "¿Si voy a descansar? No lo sé", afirmó el galo. "Mi orgullo ha sido siempre dar lo mejor hasta el último día de mi contrato. De momento, no estoy listo para comprometerme con nada", señaló sobre los rumores que lo vinculan con diferentes equipos.

El entrenador, de 68 años, busca conquistar con el Arsenal la Liga Europa para poder cerrar con una alegría una temporada difícil y despedirse por todo lo alto tras casi 22 años en el club.

"¿Si hay una despedida perfecta? No lo sé", continuó con su ambigüedad. "Quiero hacerlo lo mejor posible. He visto que mis jugadores han respondido a los desafíos. Este grupo de jugadores se merece algo especial y quiero hacerlo por ellos y lograrlo con ellos", indicó.

Wenger, por otro lado, no quiso referirse a los rumores que sitúan al español Luis Enrique, ex técnico del Barcelona, como su sucesor en el Arsenal. "No quiero influir en quién será el próximo entrenador, pero por supuesto tenga una alta estima de Luis Enrique".