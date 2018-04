Gustavo Flores y la tarea de dirigir a la U: "No lo tomemos como una improvisación"

El preparador de arqueros de Universidad de Chile, Gustavo Flores, se refirió este miércoles a la responsabilidad de dirigir al conjunto azul mañana en Belo Horizonte ante Cruzeiro, por el Grupo E de la Copa Libertadores, aclarando que su presencia no es “una improvisación”.

Recordar que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó con un partido sin dirigir a Ángel Guillermo Hoyos, además de una multa al club, por sus atrasos en los entretiempos de los partidos ante Vasco da Gama, en Brasil, y Racing, en Santiago.

Incluso, los principales ayudantes del estratega de origen argentino, Rafael Pérez y Diter Alquiza, no tienen convalidado su título de técnico por lo cual tampoco podían dirigir ante Cruzeiro.

Así, Flores se hará cargo del primer equipo y de entrada declaró hoy que “el compromiso estaba asumido desde el principio, así que es un riesgo que se podía correr. Estamos motivados, es un grupo bárbaro, con muchas ganas de pasar este momento. Es duro porque no puede estar Guillermo (Hoyos), la cabeza de este grupo, pero estamos bien”.

“Esto no es nada premeditado. Acá hay un grupo de trabajo muy bueno, muy idóneo en la materia y en el día a día. Obviamente que va a ser una diferencia que no esté Guillermo, pero el trabajo está hecho, los jugadores lo saben porque son de muchísima jerarquía y de mucho nombre, que son técnicos dentro de la cancha y eso nos va simplificar a nosotros dos el trabajo, pero tenemos las herramientas que Guillermo nos está dando para dar las indicaciones. Esas situaciones las tenemos trabajadas con Guillermo”, agregó.

En cuanto a la suspensión de Hoyos, el preparador de arqueros indicó que “nos sorprendió un poco, creemos que no fue justa. Nos encontramos con una sanción a un técnico que es un colaborador de los árbitros, no es de insultar, no es de hacer gestos, de hacer malas declaraciones y quizás una suspensión de 70 segundos no es justa, pero si es aplicable para todos, bienvenido sea. Está todo trabajado para lo que será el partido de mañana, pero esto lo hizo Guillermo hace tiempo”.

Por último, Flores se refirió a las críticas de Johnny Herrera sobre el escaso poder ofensivo del equipo en los últimos duelos, exclusivamente en el superclásico y ante Unión La Calera en Quillota.

“Cuando escucho las declaraciones de los jugadores, realmente no las tomo como ustedes (la prensa), porque hay un grupo de mucha confianza a nivel de cuerpo técnico, que no son críticos. Cuando se toma que es una crítica es más por el lado de los medios, no lo tomamos tan así porque eso ya está hablado. Johnny (Herrera) no sale a hablar de la nada y está siempre conversado. Quizás ustedes (la prensa) lo pueden tomar como una crítica. Es un grupo muy bueno, tenemos jugadores que han tirado siempre para adelante, con muchísimas ganas para este objetivo. Esto estaba conversado hace un tiempo atrás, así que no lo tomemos como una improvisación”, sentenció.