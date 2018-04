Héctor Tapia ratificó el retorno de Julio Barroso a las convocatorias 15:31 El flamante DT del Cacique dio a conocer que el defensa trasandino será parte de la nómina para el duelo de este sábado entre los albos y Curicó Unido que se disputará en el Estadio La Granja.

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, reveló este jueves que el defensor Julio Barroso será citado para la visita del cuadro albo este sábado a Curicó Unido, en pleito a jugarse en el Estadio La Granja y válido por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2018.



En rueda de prensa en el Monumental, el flamante estratega del ‘Cacique’ comunicó que “Julio Barroso viaja a Curicó, será parte de la convocatoria. No nos guardaremos nada para el fin de semana”.



“Yo creo que Julio se lo tomó bien (…) Tenemos que ir con todo. No sé si Julio va a jugar o no, pero están todos con el mejor ánimo de estar en Curicó”, agregó. De esta forma, la gran incógnita es si el ‘Almirante’ será utilizado de entrada ante los ‘torteros’ o deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.



Recordar que Barroso venía de no ser considerado en los últimos dos partidos de la ‘era Guede’, específicamente ante Universidad de Chile y San Luis, además del duelo con Deportes Temuco con Agustín Salvatierra en el banco. El polémico tweet que envío durante el choque de los albos con los quillotanos habría generado el quiebre total del zaguero con el ahora ex DT.



De cara a lo que viene, el duelo en la Región del Maule y luego el partido con Delfín como visita por Copa Libertadores, ‘Tito’ fue claro en señalar que “lo primero, y lo más importante es estar todos juntos. Hoy estamos todos como cuerpo técnico y eso es importante. Tenemos que trabajar y avanzar lo antes posible. Tenemos muy poco tiempo, ya que jugamos el sábado. Luego, será importante recuperar jugadores para el partido en Ecuador”.



“Hacer crecer a un club es lo mejor. Si hay división, eso será mucho más difícil. Hay que estar bajo un mismo pensamiento para hacer crecer al club (…) Encontré un buen ambiente para tratar que las cosas salgan bien. El plantel que quedó tiene mucha calidad. Se ha mantenido y ha llegado gente de mucha calidad. Tú haces un trabajo y los tipos lo hacen muy bien, y eso se te hace más fácil a la hora de dirigir”, añadió.



En cuanto al esquema a utilizar en su retorno a Pedrero, el ex técnico de Everton señaló que “uno tiene un gusto en cuanto a sistemas. Hoy día tengo un plantel que me permite jugar con varios sistemas. Si bien jugábamos con línea de 4, también se puede jugar con línea de 3. Depende del rival de turno, pero está la capacidad para utilizar el sistema que queramos”.



Para finalizar, Tapia se refirió brevemente a su antecesor en el cargo. “Guede hizo un gran trabajo, le dejó varios títulos al club. Armó un gran plantel y le dio oportunidad a varios jugadores de abajo (inferiores)”, sentenció.



