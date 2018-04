Johnny Herrera: "Es una vergüenza tremenda para la institución"

Johnny Herrera, capitán de Universidad de Chile, no dudó en calificar esta noche como una “vergüenza” la dura derrota del cuadro azul por 7-0 en su visita a Cruzeiro, en compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2018.

El elenco colegial fue un espejismo y un equipo sin chispa en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte y sufrió en demasía ante un rival que no ha tenido un buen arranque en el Brasileirao 2018.

Consultado por el pobre desempeño de la ‘U’, el experimentado golero declaró que “nos vamos tremendamente amargados, esto no lo esperaba nadie. Es una vergüenza tremenda para la institución, nos vamos muy dolidos, pero esto lo sacamos adelante todos”.

“Acá pierde el equipo, no el cuerpo técnico ni los dirigentes, somos una familia. Es difícil afrontar una situación como esta, nunca lo hemos vivido. No es fácil. Hace 10 días éramos de las mejores defensas de Sudamérica. Tenemos que replantearnos y hacer una retrospección profunda”, agregó.

Por su parte, el carrilero Jean Beausejour indicó que “estamos muy decepcionados de nuestra actuación, hicimos pasar un mal momento a la gente que confía en nosotros. No pensamos tener tan abultado el marcador tan temprano. No tuvimos respuesta”.

“Hoy quedamos más lejos desde lo futbolístico, eso me tiene apenado. Tenemos tiempo y partidos para revertirlo”, complementó.

En tanto, el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, exteriorizó su tristeza por la opaca presentación del elenco colegial en el Mineirao. “Estoy humillado, me siento triste y derrotado. Pido perdón a los hinchas de la ‘U’”, dijo.

"Me siento súper mal. Espero llegar al hotel y tener conversaciones con quienes corresponda. Me cuesta decir palabras. Estoy muy sentido, destrozado. Es lo peor que me ha pasado desde que soy hincha de la ‘U’", sentenció el máximo dirigente.