José Mourinho: "Estaba seguro que Alexis era el jugador correcto para nosotros"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, dedicó elogiosos conceptos para el delantero chileno Alexis Sánchez en la previa al duelo de los "Diablos Rojos" con el Arsenal FC, ex equipo del tocopillano, por la fecha 36 de la Premier League.

El "Niño Maravilla" tendrá este fin de semana su primer enfrentamiento con el equipo donde militó de julio de 2004 a enero de 2018.

En la antesala, "Mou" alabó al "7" de su escuadra. "Todos sabemos lo bueno que es Alexis y por eso luchamos por tenerlo aquí. Era ahora o nunca", dijo.

"Estaba seguro desde el primer día, que era el jugador correcto para nosotros, no sólo por sus cualidades futbolísticas, sino también por su mentalidad agresiva y experiencia", agregó el portugués.

En la misma línea, el ex técnico del Real Madrid y Chelsea dijo que "era un jugador seguido por varios equipos. No me gusta fichar en invierno, pero si ahora podíamos tener al mejor Alexis hasta el final de la temporada, mejor para nosotros. Llevaba años jugando en la Premier League".

En la recta final de la temporada, el United debe jugar además de las dos fechas que restan de la Premier, dos partidos pendientes y la esperada final ante el Chelsea por la FA Cup.

"Necesitamos siete puntos ahora y tenemos una final por jugar. Espero que Alexis pueda ayudarnos. La próxima temporada, tras acomodarse y adaptarse estos meses, será fantástico para nosotros”, expresó.

Para el cruce con los pupilos de Arsene Wenger, Mourinho reveló que “todo el plantel está bien, tengo 22 jugadores y todos, salvo el portero Romero, son aptos para jugar. ¿Los rumores de De Gea y el Real Madrid? No hay ninguna posibilidad de que se vaya”.