Unión Española descartó que el Estadio Santa Laura sea vendido a la U

La Unión Española descartó tener planes de vender el Estadio Santa Laura, ubicado en la comuna de Independencia, a la Universidad de Chile.

En su cuenta de Twitter, el equipo hispano recordó una declaración de su propietario, Jorge Segovia, donde hablaba del recinto de Plaza Chacabuco.

"Frente a los rumores que malintencionadamente persiguen distraer a los socios, hinchas y a toda la comunidad de Unión Española republicamos la siguiente declaración de nuestro propietario", señalaron.

En el tuit citado (que no se puede ver debido a que el directivo tiene su cuenta protegida), Segovia afirmó que "se los digo a todos los que tengan dudas, y por última vez ya que cansa tener que repetir siempre lo mismo. El Estadio Santa Laura-Universidad SEK, ni se vende a otro club, ni se mueve desde su sede actual".

Anoche, mientras el cuadro azul caía ante Cruzeiro por Copa Liberadores, se informó de una supuesta fórmula que tendrían los laicos para adquirir el estadio a través de negociaciones con abogados.

Desde Azul Azul, y citados por El Mercurio, afirmaron que "lo de la U es un sondeo, pero todo dependerá de si Segovia haga uso o no de esa opción de compra del estadio. De hacer la efectiva, no se pierde nada con preguntar, más allá de que la gente de Unión no está dispuesta a vender su estadio".

Los hinchas del equipo de colonia han expresado su rechazo al eventual desprendimiento del histórico coliseo, que los ha acogido desde hace más de 90 años.