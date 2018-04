Hoyos se despidió de la 'U': "Esto es un hasta luego, no un hasta siempre"

18:32 En el Centro Deportivo Azul y sin atender preguntas de la prensa, el oriundo de Córdoba declaró que "no tengo palabras para agradecerles a todos. Me llevo cosas muy humanas y también dolores".

El argentino Ángel Guillermo Hoyos se despidió este sábado de su cargo como entrenador de Universidad de Chile, agradeciendo a los jugadores, a la gestión de Carlos Heller y asumiendo la responsabilidad en los duros traspiés ante Colo Colo, Unión La Calera y Cruzeiro.

En el Centro Deportivo Azul y sin atender preguntas de la prensa, el oriundo de Córdoba declaró que "no tengo palabras para agradecerles a todos. Me llevo cosas muy humanas y también dolores como no ganar un clásico ante Colo Colo y los que fueron esos diez días salvajes que no estaban en la planificación de nadie".

"Asumo las responsabilidades. Soy el único responsable de esta situación. Agradezco a los jugadores por entregarse con pasión. Por primera vez entré nervioso por la magnitud de club, y después de 16 meses me presento para irme", añadió.

Visiblemente emocionado, el otrora seleccionador de Bolivia expresó que “le agradezco infinitamente al hincha y a los jugadores. Estoy seguro que este equipo clasifica en la Libertadores y que saldrá campeón a fin de año (…) Quiero agradecer además a Carlos (Heller), muchas veces hay decisiones que hay que tomarlas y por eso lo alabo”.

Incluso, el director técnico de 54 años señaló que “esto es un hasta luego, no un hasta siempre porque uno nunca sabe las vueltas que tiene la vida.(…) Hoy más que nunca somos románticos y somos viajeros. Más allá de los triunfos, de las derrotas, de los campeonatos, más allá de todo me quedo con ese romántico viajero”.

Para terminar, el ganador del Clausura 2017 con los azules indicó que “siempre jugamos con estadios llenos, con el aliento de la gente. Ellos son muy importantes para esta institución. Hoy más que nunca soy de la ‘U’, me voy con ese sentimiento”.

Hoyos, que llegó a la ‘U’ en diciembre de 2016 para reemplazar a la dupla técnica de Luis Musrri y Víctor Hugo Castañeda, dirigió 55 partidos con el elenco colegial, con 32 triunfos, nueve empates y 14 derrotas, obteniendo un 63,6% de rendimiento.