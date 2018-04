Biógrafo del Chino Ríos: "Soy un tarado por escribir libros sobre hue... que no valían la pena"

Nelson Flores, biógrafo no oficial de Marcelo Ríos y quien acompañó por años el paso del ex tenista por el circuito de la ATP, respondió por medio de su cuenta en Twitter a las palabras que el ex número uno del mundo de le dedicó en una entrevista con La Tercera.

En sus dichos, Ríos se quejó del periodismo y se refirió a Flores y un episodio en particular: "estaba en EE.UU. y me empezaron a llegar mensajes de felicitaciones. Y el tarado de Nelson Flores -yo le digo tarado porque es un tarado-, que me habrá seguido en mi carrera, que cree que es mi amigo y no lo es, dijo que yo estaba esperando mellizos con una autoridad..."

"Y mi señora no estaba embarazada. La gente se da el derecho, por creer que me conoce, de opinar cosas que no son verdad", dijo Ríos.

Por medio de redes sociales, Flores respondió que "hago mi mea culpa: soy tarado. Por escribir libros sobre weones que no valían la pena, que además de ser ególatras, insultan al mundo de modo soez y vulgar. Que dicen haberse criado en una selva para justificar su atroz soledad social".

"Me refiero a Marcelo Ríos, no al Chino que era un crack" agregó.