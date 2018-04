[VIDEO] Abreu y su día de furia en La Florida: "Fue por un mala leche que tengo identificado"

El delantero de Audax Italiano Sebastián Abreu explicó su "día de furia" en el Estadio Bicentenario de La Florida, cuando el sábado pasado arrojó una mesa a la tribuna tras el empate sin goles de su equipo ante Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional.

En un video compartido por Youtube, el ariete uruguayo afirmó que "no voy a justificar nada de lo sucedido. Si alguien del club, de la hinchada, se sintió identificado con que mi reacción fue por causa específica desde lo deportivo o de malestar desde la hinchada hacia el equipo o mi persona, le pido disculpas, esto no tiene nada que ver".

"Es algo personal ante la actitud de un mala leche que lo tengo bien identificado, donde utilizó términos que no son los típicos que ya están instalados en el mal llamado folclore del fútbol, metiéndose con detalles de mi vida privada y mi vida personal que me han afectado y dolido, son heridas que uno tiene en la vida", expresó.

Abreu agregó que "lo de la mesa no fue direccionado a la gente. Uno ya entiende las reglas del juego y casualmente la secuencia de fotos se corta y no ve adónde va dirigido, en ningún momento golpea a nadie y no va con la intención de golpear, pero esto es secundario. Lo que quiero decir es que esto es directamente con esa persona, que lamentablemente habrá descargado su ira de manera equivocada metiéndose con cosas fuera de los códigos normales. No quiero ahondar en detalles".

La acción del charrúa debería ser analizada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, el que podría darle hasta 10 fechas por el incidente.

"Lo que pasó es una figura clara de provocación o agresión al público, y eso tiene una penalidad específica. Hay que esperar a ver si el árbitro lo consignó en el informe, pero el Tribunal de Disciplina en este tipo de acciones, cuando tiene claro que el árbitro no vio la acción, actúa de oficio", expresó el abogado y ex integrante de la instancia, Ángel Botto, al diario La Cuarta.

El equipo audino está en el puesto 14 del campeonato con 7 puntos, compartiendo los últimos lugares con Everton y Deportes Temuco.