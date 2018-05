Champions: Vidal envia apoyo al Bayern de cara a la semi ante el Real Madrid

El mediocampista nacional Arturo Vidal mandó este martes un mensaje de aliento al plantel del Bayern Münich en la previa al importante cruce de las 15:45 horas de hoy con el Real Madrid, en España, por la revancha de las semifinales de la Champions League 2017-2018.

Recordar que el formado en Colo Colo y ex Juventus no estará hoy en el ‘Santiago Bernabéu’ al someterse a una artroscopía en la rodilla derecha, que lo dejará al margen de lo que resta de temporada. Una dura noticia para el oriundo de San Joaquín, ya que uno de sus máximos sueños es ganar en cancha la Champions.

A través de su cuenta de Twitter y a solo horas del encuentro en la capital española, Vidal escribió para sus compañeros ‘We can do it family!’ (¡Podemos hacerlo Familia!). !MiaSanMia!!.

Una dura tarea tendrá el cuadro bávaro si desea acceder a la final del prestigioso certamen continental, ya que en la ida, en el Allianz Arena , se inclinó por 1-2 con los goles de Marcelo y Marco Asensio para los ‘merengues’. El tanto alemán lo anotó Joshua Kimmich.

El ganador de esta llave se medirá en la definición del sábado 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania, con quien salga airoso de la serie entre Liverpool y AS Roma.