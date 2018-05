Felipe Mora: "Vi el partido con Cruzeiro y fue difícil ver a mis ex compañeros así"

08:57 El delantero campeón con la U se refirió al mal presente de su ex club y dijo que "tengo la fe de que eso se va a revertir". Además abordó sus posibilidades en la selección y planteó que "sé que se me va a dar la oportunidad".

El delantero Felipe Mora, miembro del plantel de la U que fue campeón en 2017 y actualmente en México, se refirió al presente que vive su ex club y a sus posibilidades en la selección chilena en entrevista con HoyxHoy.

Sobre el presente azul y la salida del técnico Guillermo Hoyos, Mora dijo que "vi el partido con Cruzeiro y fue difícil ver a mis ex compañeros así. Todavía hablo con ellos y sé por el momento que están pasando y no se lo merecen. Yo vi como se esforzaban día a día. Son malos resultados, pero tengo la fe de que eso se va a revertir".

"Siempre voy a ser un agradecido del profe, porque siempre tuvo una palabra de aliento para mí. Salimos campeones en la U y eso no lo voy a olvidar nunca" dijo Mora sobre el ex DT azul.

Respecto de club actual, el Cruz Azul de México y el presente que vive en dicha liga, el delantero planteó que "me ha ido súper bien. Más el primer semestre cuando llegué, porque hice hartos goles. Además, Cruz Azul clasificó a la liguilla y hace tres años que no lo lograba. Este torneo ha sido más difícil. No se nos han dado las cosas".

En esa misma línea, el atacante dijo que, será su rendimiento en su club el que le abra las puertas a la selección chilena, donde las veces que ha sido convocado ha presentado lesiones que le han impedido mostrar su juego. "Yo sé que se me va a dar la oportunidad. Voy a seguir demostrando que quiero estar y para eso, tengo que estar bien aquí en mi club para lograr otro llamado. " dijo.

Respecto de su futuro, el delantero planteó que llegar a Europa "es la aspiración de todo jugador, pero vivo el presente" y aseguró que, puesto a elegir, " siempre me ha llamado la atención la liga italiana y ojalá algún día pueda jugar allá".