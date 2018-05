Champions: Arquero del Bayern pide perdón por su "error inútil" en el Bernabéu

El arquero del Bayern Münich Sven Ulreich pidió este miércoles disculpas a sus compañeros y aficionados después del grave error que cometió ayer ante el Real Madrid, en las semifinales de la Liga de Campeones, y que provocó el 2-1 de Karim Benzema.

"No puedo explicarlo. Lo siento... por mi equipo y también por los hinchas. Las palabras no pueden describir lo decepcionados que estamos. Queríamos ir sí o sí a la final, lo hemos dado todo y después he cometido ese error inútil", escribió el compañero de Arturo Vidal en su cuenta oficial de 'Instagram'.

El guardameta, titular este año por la lesión en el pie de Manuel Neuer, no acertó a tomar un balón cedido por Corentin Tolisso ante la duda de si sería cesión o no y Benzema marcó a puerta vacía para poner el 2-1.

De todos modos, sus compañeros reaccionaron con mensajes de ánimo. "Cabeza alta. Somos un equipo", le respondió en la misma red social el colombiano James Rodríguez, mientras que el español Javi Martínez le recordó que les había "salvado muchas veces".