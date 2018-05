Esteban Valencia: "Un buen resultado ayudaría a salir rápido del mal momento"

El entrenador interino de Universidad de Chile, Esteban Valencia, solo piensa en obtener un buen resultado este jueves en la visita a Racing Club, por el Grupo E de la Copa Libertadores, para comenzar a superar el mal momento del elenco colegial y quedar bien encaminado en el certamen continental.

El ‘Huevo’ fue finalmente autorizado a dirigir mañana el elenco colegial, que se ubica tercero con cinco puntos, mientras su rival es el puntero con ocho unidades. Segundo es Cruzeiro con cinco positivos.

En rueda de prensa, el ex volante azul declaró que "no hay mejor cosa en el fútbol que ganar, no digo a cualquier costo, pero un resultado positivo ayudaría a salir rápido de esta situación, los resultados negativos van mermando todo y pegar un golpe anímico con una actuación importante ayudaría a salir al equipo rápido de esta situación".

"Para eso está la jerarquía de los jugadores. Sabemos que no es fácil, pero esta actividad te da la oportunidad de sacar semana a semana situaciones difíciles", añadió.

Respecto al ánimo del plantel, luego de tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional y la goleada 7-0 sufrida a manos de Cruzeiro, Valencia señaló que "aquí nadie está cabeza gacha, nadie está abatido, lo que uno ve es positivo, mucha conversación y diálogo, hoy hay que liberar muchas cosas y después enfocarse en lo primordial del partido".

Por último, consultado por la manera que planteará el cruce con la ‘Academia’, el hombre que se hizo cargo del banco tras la partida de Ángel Guillermo Hoyos dijo que "creo que vamos a tratar de plantear un partido inteligente, defendernos de buena forma cuando el rival nos quiera generar riesgo, pero nuestras transiciones deben ser rápidas para nosotros generar daño a lo que nos quieran proponer, seguramente nos dejarán espacio y chances a través del buen pie de nuestros jugadores".