Atlas de Guadajara confirmó salida de Cristopher Toselli

La directiva del Atlas de Guadalajara confirmó que el arquero chileno Cristopher Toselli no será parte del equipo rojinegro en el próximo Torneo Apertura del fútbol mexicano, debido al escaso aporte que brindó en este primer semestre.

El golero llegó a la tienda de Jalisco desde Universidad Católica y comenzó siendo titular en el Clausura. Sin embargo, el mundialista en Brasil 2014 no fue prenda de garantía y después de un par de fechas perdió la titularidad.

Consultado por el futuro del ex guardameta cruzado, el director deportivo de Atlas, Fabricio Bassa, indicó a El Mercurio que "no sigue en el club, no pudo demostrar el nivel que todos esperábamos. Ni él esperaba ese desempeño".

Por su parte, el presidente del club de Guadalajara, Gustavo Guzmán declaró que el meta de 29 años "se va porque no tiene las características que buscamos. Es una lástima. Estamos tratando de acomodarlo en algún club".

De esta forma, Atlas espera que Toselli cumpla la parte final de su préstamo en otra institución del balompié mexicano. Consignar que si no se ejerce la opción de compra por el portero, éste deberá retornar a San Carlos a fin de año.