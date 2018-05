David Pizarro: "De acá en más hay que empezar a sumar"

El volante David Pizarro y el arquero Fernando de Paul coincidieron esta noche en que Universidad de Chile pudo llevarse un mejor resultado desde El Cilindro de Avellaneda, recinto donde finalmente terminó cayendo por 1-0 ante Racing Club.

Tras el choque por la quinta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, el experimentado mediocampista declaró en la zona mixta que “lamentablemente no pudimos concretar las opciones para marcar diferencias, pero nos vamos tranquilos porque enfrentamos a un gran equipo (…) Nos vamos con la tranquilidad de que de acá en más hay que empezar a sumar”.

“Pasamos situaciones por las que no estamos acostumbrados. Debemos estar conscientes de la camiseta que defendemos, pero hoy estuvimos a la altura (…) Todos pensaban que nos iban a pasar por arriba y no fue así”, complementó.

De cara al futuro, el ‘Fantasista’ declaró que “en estos momentos estamos comiendo mierda, pero de acá vienen cosas positivas (…) La ‘U’ es un equipo grande y es importante llegar al clásico con la UC con un cuerpo técnico definido”.

Por su parte, el arquero Fernando de Paul, que hoy tuvo la responsabilidad de defender los tres palos de la ‘U’ ante las molestias lumbares de Johnny Herrera, prefirió valorar más el rendimiento general que el individual.

“Me importa lo grupal, no pensaba en andar bien yo. Traté de disfrutar el jugar contra un rival como Racing. Dejamos todo, pero no logramos el objetivo. Le doy gracias a mis compañeros, no es fácil mirar para atrás y verme a mí en lugar de un referente como Johnny", indicó el argentino.

En cuanto al partido en sí, el ex meta de San Luis de Quillota expresó que “sabíamos que nos enfrentábamos al rival más duro del grupo, pero por cómo se fue dando el partido nos ilusionamos con llevarnos algo más”.

Con la derrota en Buenos Aires, la ‘U’ quedó prácticamente sin opciones de acceder a los octavos del final del prestigioso certamen continental y solo apuesta a terminar tercero para poder disputar la Copa Sudamericana.