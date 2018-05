Reinaldo Rueda no citará a los referentes de la Roja para duelos ante Serbia y Polonia

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, reveló este viernes que los principales referentes del combinado nacional no serán parte de los amistosos en la fecha FIFA de junio, específicamente ante los mundialistas Serbia y Polonia.





En diálogo con radio Biobío, el estratega de origen colombiano declaró que para los cruces del próximo mes “no van a estar Claudio (Bravo) ni ninguno de los jugadores consagrados en los próximos amistosos. Es mi estilo no singularizar, en la próxima semana lanzaré la convocatoria de los que van a estar y los que no para los amistosos”.





De esta forma, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas tampoco serían parte de los próximos confrontes del ‘Equipo de Todos’, que en el mes pasado derrotó a Suecia e igualó con Dinamarca en amistosos.





Por otro lado, el ex técnico de Flamengo y Atlético Nacional reveló que con la ANFP buscan concretar otro amistoso “previo a los duelos ante Serbia y Polonia, con una selección clasificada al Mundial”. Además, el de Cali descartó el choque con el seleccionado del País Vasco, ideado para fines del presente mes.





En cuanto a la relación con los clubes, que tuvo su punto polémico con el llamado a jugadores de Universidad de Chile y Colo Colo en la previa del superclásico, Rueda indicó que "no me equivoqué (en nominarlos), esto estaba planificado y avisado. El resultado del clásico lo dijo todo. Lo mejor para un jugador es ir a la selección. Mejor que no vinieron porque así no tuvimos que ver nada con esos resultados y con los resultados posteriores. Nosotros damos el ejemplo de Alexis Sánchez, que tenía la duda pero vino a la selección y ahora es otro".





"Hay un mensaje de buena intención, de respeto. En ningún momento vamos a chocar con los clubes, yo a través de la selección soy empleado de los clubes. La ANFP va a tomar correctivos. Es un gana-gana: el jugador que viene se llena de confianza, se expone mediáticamente... si los clubes piensan en grande, sin mezquindad, si pensamos en los que vinieron, ¿qué rendimiento dieron? Los de Unión Española fueron figura los tres el fin de semana", complementó.





La selección chilena enfrentará a Serbia el 4 de junio en Austria y cuatro días después se medirá a Polonia.