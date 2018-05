Héctor Tapia: "Hoy mi preocupación es que tengo dos centrales menos"

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, se refirió este viernes a la posibilidad de dosificar jugadores de su plantilla de cara a una apretada agenda con partidos claves en el Campeonato Nacional y sobre todo en la Copa Libertadores 2018.

En rueda de prensa, el sucesor de Pablo Guede en el banco del elenco popular declaró que "no soy mucho de dosificar, pero eso nos llevó en mi periodo anterior a que en momentos clave perdiéramos a jugadores importantes por lesión. Iremos con el mejor equipo que podamos proponer para quedarnos con los tres puntos".

“Hemos encontrado una disposición tremenda para participar de todos los entrenamientos. El problema que voy a tener es sacarlos de los partidos. Está dentro de mi rol prever cosas. Tenemos una gran carga de partidos por delante que van a ser decisivos. Es mi rol tenerlos a disposición. Hoy todos quieren estar para el fin de semana. Hay que administrar cargas”.

En la misma línea, aclaró que "no queremos regalar puntos. Sabemos que tenemos que administrar las cargas por la cantidad de partidos, pero no queremos perder y el plantel así lo quiere (…) Vamos a tratar de ganar todo lo que venga por delante con el mejor equipo que tengamos. No nos podemos relajar", agregó.

Además de lamentar la dura lesión del defensor Fernando Meza, que volvió a sufrir un corte de ligamento cruzado en la rodilla izquierda que lo tendrá cerca de seis meses fuera, Tapia comunicó la baja por un desgarro de Julio Barroso.

“Hoy mi preocupación es que tengo dos centrales menos. Julio (Barroso) sufrió un desgarro y no podrá estar para el domingo ante Everton. Haremos todo los posible para que pueda llegar ante Iquique o Bolívar”, reveló el otrora delantero, quien deberá rearmar la última línea alba para recibir este fin de semana a los ‘ruleteros’.

En cuanto al conocimiento del rival, a quien dirigió antes de volver a Colo Colo, el DT de 40 años señaló que “es fundamental. Para mí es una ventaja, porque los tuve a casi todos. Fui partícipe en la elaboración del plantel. Los conozco, lo que propone Pablo (Sánchez) y lo que quiere el club. Esos son puntos que me dan, sin duda, información que vamos a tratar de administrarla para ganar el partido”.

Por último, Héctor Tapia comentó lo que será el volver a dirigir en el reducto de Pedrero. "Volver a dirigir en el Monumental va a ser especial después de tres años. Para el equipo será muy importante que el estadio esté lleno para que puedan alentar a los jugadores. Espero que nos vengan a apoyar al máximo", sentenció.