Tenis: Verdugo de Nicolás Jarry cayó en las semifinales del ATP 250 de Estoril

El tenista español Pablo Carreño Busta (11° de la ATP) no podrá defender el título en el torneo ATP 250 de Estoril, En Portugal, después de caer por 2-6 y 3-6 este sábado en semifinales ante el estadounidense Frances Tiafoe (64°).

El verdugo del chileno Nicolás Jarry en los cuartos de final no pudo repetir escenario de su última final, un año después, en la tierra portuguesa. No comenzó bien y lo aprovechó el norteamericano para ponerse por delante. Sin opciones, el asturiano no logró recuperar la desventaja y cedió el set con otro 'break'. El mal arranque complicó de nuevo a Carreño.

Tiafoe logró un quiebre de inicio y no cedió ninguna bola de 'break' a su rival, un Carreño que se despidió de la tierra lusa para pensar ya en la de Madrid.

El oriundo de Hyattsville se medirá en la final con el portugués Joao Sousa, quien frenó por 6-4, 1-6 y 7-6 (4) al reciente finalista del ATP 500 de Barcelona, el griego Stefanos Tsitsipas.