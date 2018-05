Charles Aránguiz y la ausencia de Bravo de la Roja: "Lo mejor era que él estuviera ahí"

El volante del Bayer Leverkusen y de la selección chilena, Charles Aránguiz, habló sobre la ausencia del capitán de la Roja Claudio Bravo de los amistosos ante Suecia y Dinamarca.

En una entrevista a TeleTrece , el mediocampista manifestó su desacuerdo con la exclusión del portero, quien no llegó a los encuentros en medio de su disputa con la ANFP.

"Él también tiene derecho a tener otros planes, pero creo que lo mejor era que él estuviera ahí, porque era el primer partido luego de todo lo que había pasado. Todos hicimos el esfuerzo para estar ahí y tener una conversación como grupo, para dejar atrás lo que se estaba hablando y comenzar de cero este proceso", afirmó.

"El Príncipe" agregó que "el tema era ese, de olvidar lo que pasó y como grupo empezar de cero en este proceso con un nuevo entrenador".

Por la eliminación de Chile del Mundial, el ex Universidad de Chile afirmó que pasó por "creer que ya estábamos, en un deporte donde hay que jugar primero. Un poquito de soberbia, nos confiamos, no sé. Pero la situación no la llevamos bien y ya cuando pensábamos que estábamos en Rusia, vamos a tener que ver el Mundial desde la casa".