Johnny Herrera: "No sé si estaré ante la UC. No me quiero apurar"

Johnny Herrera, capitán de Universidad de Chile, aseguró no tener apuro en regresar a los tres palos del cuadro azul, hoy en manos de Fernando de Paul, al estar actualmente en un tratamiento por una lesión en la espalda.

De cara al clásico de este domingo con Universidad Católica, por la fecha 13 del Campeonato Nacional, el experimentado guardameta declaró en diálogo con El Mercurio que "haré todos los esfuerzos para estar, pero no lo sé. No me quiero apurar".

Además, el oriundo de Angol señaló que el argentino Fernando de Paul ha hecho un buen trabajo, tanto en el duelo con O’Higgins en Rancagua como con Racing Club en Buenos Aires.

"Estoy tranquilo con el tema de mi tratamiento. Por ahora no hay apuro en volver: 'Tuto' lo está haciendo bien", expresó.

En cuanto a su real estado, Herrera indicó que "me siento mejor: ahora camino con normalidad. No contemplo operarme. Solo lo harían en un caso extremo. Pero siento que vamos avanzando y las molestias van a desaparecer".

Consultado por si fue irresponsable de jugar con molestias, el golero de 36 años señaló que "la situación era difícil y había que estar, como dije. La otra vez me sometí al mismo tratamiento y anduvo muy bien. Lo aplicamos y duró cinco