Brayan Cortés: "Confío en mis capacidades y a esperar una nueva oportunidad"

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, comentó este martes lo que fue su estreno oficial en el arco del ‘Cacique’, específicamente en la victoria por 3-1 sobre Everton por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2018.

El ex golero de Deportes Iquique realizó un buen cometido bajo los tres palos ante los ‘ruleteros’, mostrando seguridad a la hora de ser requerido y ordenando de buena manera a la defensa. Cortés recibió un solo gol, obra de Lucas Mugni en el primer tiempo.

A la hora de hacer un balance de su rendimiento ante los ‘ruleteros’, Cortés declaró en rueda de prensa que "gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar y es lo que estaba esperando. Sabía que esta posibilidad podía llegar y siento que estaba preparado para el desafío".

"Confío en mis capacidades y solo me queda esperar una nueva oportunidad para volver a aprovecharla como ante Everton", expresó.

Incluso, el meta de 23 años no esconde su ilusión de volver a atajar este viernes ante Deportes Iquique, en Pedrero, en el arranque de la decimotercera fecha del torneo.

"Sería bonito poder jugar el viernes. Tengo muchos amigos ahí que es donde me formé como jugador. Si me toca jugar en lo único que pienso es en ganar", indicó.

Incluso, el oriundo de Iquique mira más allá. "Sería un sueño jugar en Copa Libertadores. Solo vivo el día a día y si me toca jugar el viernes tratar de hacer las cosas bien. Acá todos tenemos que estar listos para jugar cuando nos necesiten", señaló.

Por otro lado, Cortés tuvo positivos conceptos para su compañero de posición y estelar del elenco popular, el argentino Agustín Orión. "Es un gran compañero. El domingo era el primero apoyándome y dándome consejos. Soy un afortunado de tenerlo", dijo.

Para finalizar, el mundialista Sub 20 con Chile en 2013 se refirió a la posibilidad de ser parte de la selección adulta en el proceso de Reinaldo Rueda. "La selección me motiva. Si puedo rendir de la mejor forma acá puedo ser una alternativa en la selección. Vivo el día a día y si me toca jugar, tengo que aprovechar esa oportunidad", sentenció.