Rueda: "Entre Bravo y Vidal, me quedo con Vidal"

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, eligió a Arturo Vidal por sobre Claudio Bravo, y cerró la posibilidad de reunirse con él.

En entrevista con El Mercurio , el colombiano fue consultado si elegía al volante o al portero. "Elijo a Vidal. Por lo que él significa en la estructura de un equipo. Arturo tiene un plus especial, también en lo carismático que influencia al resto", dijo.

Rueda expresó que el arquero se equivocó al no querer estar en la primera convocatoria, ante la negativa de poner a Julio Rodríguez como preparador de arqueros de la Roja.

"Indudablemente, se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la selección, por su trayectoria, por todo lo que significa para su país, por todo lo que significa para la selección y para el grupo", declaró.

El DT sostuvo no tiene ninguna conversación pendiente con Bravo. "Claudio debe tomar su tiempo para reflexionar y reconsiderar, si es que reconsidera. No tenemos mucho de qué hablar. Es una decisión que él tomó. Yo ya le manifesté que lo necesitamos y que quisiéramos que fuera parte del proceso, pero él decidió no venir a la selección mientras no aceptara su solicitud".

"Yo ya le solicité. Yo ya la insistí, y él se mantiene en su posición", recalcó.