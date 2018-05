Germán Lanaro no se confía del mal momento azul: "La U tiene grandes individualidades"

Germán Lanaro, defensor central de Universidad Católica, anticipó este miércoles el clásico frente a Universidad de Chile, a disputarse en San Carlos por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, y además defendió el cuestionado estilo de juego que implanta el técnico Beñat San José.

Consultado por el choque donde los azules, donde los cruzados buscarán hacerse fuerte en casa para aumentar la diferencia en la tabla con los de Esteban Valencia, el zaguero argentino declaró en rueda de prensa que "cuando hay un cambio de técnico, siempre se busca cambiar algunas cosas. Ellos cambiaron tácticamente sobre todo en la parte de atrás, pero como dije, la U tiene grandes individualidades”.

“No va a estar Johnny (Herrera), pero (Fernando) De Paul viene haciéndolo de buena manera también, así es que hay que estar concentrados con (Mauricio) Pinilla, con (Angelo) Araos. Tiene gente que juega muy bien, y hay que estar atento porque será muy difícil", agregó.

Continuando con el análisis del rival del domingo 13, el ex Palestino señaló que "me parece que la ‘U’ tiene laterales que pasan mucho, y eso lo podemos aprovechar, porque nuestros externos hacen bien el uno contra uno, y buscar ganar esos duelos. Después la ‘U’ propone lo que no nos dará el control de la pelota y eso hará que por nuestra forma de replegarnos, se vea más favorecido".

Por otro lado, Lanaro defendió el estilo del elenco de la franja, tildado como muy defensivo por muchos. "Es un equipo al cual es difícil hacerle goles. No sólo hablo de la línea defensiva, si no que de todo el equipo cuando no tiene la pelota”, dijo.

“Creo que a algunos les puede gustar o no, pero es un equipo que sabe a lo que juega y eso pasa por defender bien cuando no tiene la pelota y a atacar rápido por las bandas cuando la recupera", sentenció.