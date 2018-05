Roberto Tobar arbitrará el clásico universitario en San Carlos de Apoquindo

El árbitro Roberto Tobar será el encargado de impartir justicia este domingo en el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile, a disputarse a las 12:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Tobar volverá a dirigir un clásico en el presente torneo, ya que el pasado 15 de abril estuvo al frente en el cruce entre Universidad de Chile y Colo Colo, que finalizó con triunfo albo por 3-1 en el Estadio Nacional.

Eso sí, el desempeño del colegiado no estuvo exento de polémica por no informar los insultos de Agustín Orión a Jean Beausejour ni el encontrón de este último con Mauricio Pinilla. Además, no asumió el error a la hora de expulsar a Oscar Opazo.

Por otra parte, Felipe González será el árbitro del encuentro entre Colo Colo y Deportes Iquique, en el Estadio Monumental, que abrirá la fecha 13 del torneo.

En tanto, Eduardo Gamboa volverá a dirigir en Primera División, tras cumplir los cuatro meses de castigo por la polémica que protagonizó en la definición entre Vallenar y Melipilla. Estará en el pleito entre el sublíder Universidad de Concepción y Deportes Antofagasta.