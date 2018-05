Héctor Tapia: "No hay un equipo al que no le gustaría tener a Matías Fernández"

15:03 El DT de Colo Colo se refirió a la posibilidad de que el volante regrese al Cacique. Dijo que aún no define la oncena que se medirá ante Deportes Iquique.

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, mira con buenos ojos la posibilidad de sumar de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional al mediocampista Matías Fernández, actualmente de los registros del Necaxa, aunque aclaró que hoy “no es el momento de pensar en refuerzos”.

Ante la posibilidad de contar con el ‘Mati’ en su escuadra, donde formaría una dupla de temer con Jorge Valdivia en la zona media, el estratega del elenco popular declaró en rueda de prensa que “no hay un equipo al que no le gustaría tener a Matías Fernández. Es un tremendo jugador y una gran persona”.

“Para mí, Matías Fernández es un mediocampista con llegada al arco. Con muy buen pie, con mucho recorrido y que sabe terminar muy bien las jugadas”, agregó.

Eso sí, el técnico del ‘Cacique’ fue claro en señalar que “aún no es el momento de pensar en refuerzos, hoy solo me importa el partido ante (Deportes) Iquique”.

Consultado, en tanto, por la relación existente con su ayudante técnico en su primer paso por los albos y actual entrenador de los ‘Dragones Celestes’, Miguel Riffo, Tapia expresó que “con Miguel tomamos caminos diferentes solamente. Miguel ha demostrado que tiene una gran capacidad como técnico y lo ha demostrado en Iquique. Le deseo el mayor de los éxitos y le tengo mucho cariño”.

Por otro lado, el entrenador de 40 años aclaró que no tiene definida la oncena para enfrentar mañana a los iquiqueños, en el arranque de la fecha 13 del Torneo Nacional, ya que también debe esbozar el equipo que presentará el martes próximo ante Bolívar, en el Monumental, en un duelo clave por la Copa Libertadores.

“Aún no definimos la formación porque tenemos que esperar a un par de jugadores. No podemos arriesgar pensando en que tenemos varios partidos por delante. Pondremos el mejor equipo a disposición (…) No podemos correr riesgos con los jugadores, pero tampoco podemos perder más puntos. Vamos a ir con lo mejor disponible para enfrentar a un rival muy complicado como es Iquique”, sentenció.