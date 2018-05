Beñat San José: "El clásico no es definitorio, pero vamos con todo a ganar"

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, aclaró este jueves que el clásico con Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo “no es definitorio” para el futuro del Campeonato Nacional, aunque aseguró que saldrán “con todo” para quedarse con la victoria.

El choque de este domingo en la precordillera encuentra al cuadro cruzado en lo más alto de la clasificación con 31 puntos, con ventaja de siete sobre su más tradicional oponente, tercero en la tabla.

De cara el pleito más atractivo de la decimotercera fecha del torneo, el estratega de origen español declaró en rueda de prensa que "nosotros vamos con todo en este clásico, hoy no es definitorio, pero no nos quita el foco de ganar. Este partido es de vida o muerte, en el buen sentido de la palabra. Si sacamos una ventaja amplia, no será definitoria".

“Me preocupa más que el rival, si tiene la posesión, no nos haga daño que tener la posesión. Queremos ganar, porque queremos los tres puntos y hacer diferencia de 10 a un rival directo. Queremos hacer un gran partido y tener una victoria, que sería una gran victoria. Pase lo que pase quiero que nadie se relaje”, continuó.

Además, el ex técnico de Deportes Antofagasta y Bolívar no cree que su escuadra llegue con ventaja por la ausencia en el rival del experimentado arquero Johnny Herrera, quien se encuentra en tratamiento por una rebelde dolencia lumbar.

"Universidad de Chile, como nosotros o cualquier equipo grande, tiene variantes importantes, pero no cabe duda que Herrera no solo es un grandísimo arquero con una trayectoria espectacular, sino que también es capitán, alguien que lidera el equipo. Será una baja sensible para ellos, aunque (Fernando) De Paul es un arquero que a todos nos ha demostrado que es de inmensa garantía y van a tener muy bien cubierta la portería si es que Herrera no puede jugar", expresó.

"El análisis que nosotros podemos hacer es que juegue quien juegue, ellos tienen muy buenos jugadores. Tienen gente experimentada fantástica, que han jugado años en Italia, como (Mauricio) Pinilla y (David) Pizarro, quien en mi opinión ha sido de los mejores mediocampistas que ha tenido la liga italiana cuando él jugaba allá. Tienen gente joven también que ha destacado mucho y que están teniendo un buen rendimiento, por lo tanto juegue quien juegue hay que tener mucho cuidado y estar atentos", complementó.

Por último, San José se refirió a la labor de su colega Esteban Valencia, quien como técnico interino de la ‘U’ registra una derrota ante Racing y un triunfo sobre O’Higgins, en ambos haciendo un buen partido.

“Valencia está haciendo las cosas bien. Está muy ordenado su equipo. Él también ha sido un muy buen jugador. Tiene mucha experiencia y el equipo está muy sólido, está yendo a más y sacaron tres puntos en una visita difícil como lo es O’Higgins. Todos los respetos hacia él como entrenador y persona. Creo que lo está haciendo muy bien”, sentenció.