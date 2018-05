Sampaoli dio a conocer la prenómina de 35 jugadores para Rusia 2018

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, entregó este lunes una lista provisional de 35 jugadores de cara al Mundial de Rusia y donde incluyó al lesionado Lucas Biglia, a jugadores como Paulo Dybala y Mauro Icardi, y a cuatro debutantes.

En la nómina que encabeza Lionel Messi, el ex seleccionador de Chile ha decidido meter a Dybala, mediapunta de la Juventus y que no entró en la última lista para los amistosos de Italia y España pese a las bajas, y a Icardi, que pese a sus goles en el Inter, con el que ha marcado 28 este año, no goza de la confianza del técnico.

La 'Joya' ha acabado muy bien el año y espera tener un sitio en el entramado ofensivo, mientras que el delantero 'neroazzurro' tiene mucha competencia con Sergio 'Kun' Agüero (Manchester City) y Gonzalo Higuaín (Juventus).

Además, el arquero Franco Armani (River Plate), el defensa Cristian Ansaldi (Torino) y los centrocampistas Rodrigo Battaglia (Sporting de Portugal) y Ricardo Centurión (Racing Club) fueron las sorpresas de la lista de convocados divulgada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ninguno de los cuatro había sido citado antes.

El también ex entrenador del Sevilla también convocó al mediocentro Lucas Biglia (AC Milan), a pesar de que el domingo se resintió de la lesión en la espalda, producto de un golpe del argentino Alejandro Gómez del Atalanta.

Los convocados comenzarán con la preparación el lunes 21 de mayo en Buenos Aires y disputarán un amistoso ante Haití el 29 en el estadio de Boca Juniors, a modo de despedida de Argentina antes de emprender el viaje rumbo a Rusia donde jugará en el Grupo D junto a Islandia, Croacia y Nigeria.

Antes del 4 de junio la AFA deberá enviar a la FIFA la nómina definitiva con 23 futbolistas.

Nómina provisional:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea), Nahuel Guzmán (Tigres) y Sergio Romero (Manchester United).

Defensas: Marcos Acuña (Sporting), Cristian Ansaldi (Torino), Federico Fazio (Roma), Ramiro Funes Mori (Everton), Javier Mascherano (Hebei Fortune), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Marcos Rojo (Manchester United) y Nicolás Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Ever Banega y Guido Pizarro (Sevilla), Rodrigo Battaglia (Sporting), Lucas Biglia (AC Milan), Ricardo Centurión (Racing Club), Ángel Di María (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Giovani Lo Celso (PSG), Maximiliano Meza (Independiente), Leandro Paredes (Zenit), Cristian Pavón y Pablo Pérez (Boca Juniors), Enzo Pérez (River Plate) y Eduardo Salvio (Benfica).

Delanteros: Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Lautaro Martínez (Racing Club), Lionel Messi (Barcelona) y Diego Perotti (Roma).