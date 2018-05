"Tas" el japonés que sufre la ira de los peruanos por la sanción a Guerrero

10:05 En Twitter la cuenta @tas no corresponde al Tribunal de Arbitraje Deportivo, sino a un japonés que está recibiendo toda la rabia de los peruanos por el castigo a su capitán. Antes ya le había pasado con hinchas españoles, por una sanción al Atlético Madrid, club del que terminó hincha.

Tasuku es un joven japonés cuya cuenta en Twitter es @tas; como las siglas del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el organismo que ayer dejó fuera del mundial al delantero y capitán de la seleccion peruana, Paolo Guerrero.

Desde entonces, el japonés ha debido sufrir por la red social la arremetida de los hinchas peruanos, que lamentan el fallo adverso contra el castigado delantero.

Por ello, Tasuku salió a aclarar el caso por la misma red: "Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por TAS y no es elegibe para jugar en la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y me llaman Tas. ¡No soy el TAS! Pero mis pensamientos están con Paolo".

A Tasuku ya le había ocurrido una situación similar, con hinchas españoles, cuando el TAS sancionó a Atlético de Madrid y le prohibió inscribir jugadores. Tras los reclamos, el japonés se convirtió en hincha de los colchoneros.