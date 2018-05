Esteban Valencia: "Si me preguntan si me quiero quedar… obvio"

El entrenador interino de Universidad de Chile, Esteban Valencia, no escondió su deseo de ser finalmente el elegido por la dirigencia de Azul Azul para hacerse cargo del primer equipo, más aún luego del aceptable rendimiento que ha presentado luego de la partida de Ángel Guillermo Hoyos.

El presidente de la concesionaria de la ‘U’, Carlos Heller, mencionó al ‘Huevo’ entre los candidatos para ser el sucesor de Hoyos en el banco del elenco colegial. Los otros postulantes son el uruguayo Alfredo Arias y los argentinos Frank Kudelka y Mauricio Pellegrino.

Ante la posibilidad de seguir en el banco azul, Valencia declaró en rueda de prensa que “la intención de seguir es una cuestión obvia. Uno de a poco va entrando en confianza, afianzando la idea. Se van generando discusiones, diálogos (...) Ya llevamos casi tres semanas y hay un grado de confianza importante de los jugadores, que tiene que ver también con la respuesta que hemos encontrado”.

“Nosotros teníamos clara la forma en que estaríamos en el equipo en este momento. Son los dirigentes lo que deben decidir ahora. Estamos, desde que asumimos, trabajando de la manera más profesional posible. Lo vivo día a día y no me proyecto, pero si me preguntan si me quiero quedar… obvio”, complementó.

En la misma línea, comentando lo que ha sido su experiencia en el primer equipo, el otrora volante señaló que “de una u otra forma quiero dejar en claro que, sobre la base de una idea o una forma, tuvimos que adecuarnos, adaptarnos y ver sobre la base de la gente que teníamos cómo plantear la forma de jugar”.

“Como terminamos de jugar el domingo contra la UC es más a lo que nos gustaría, pero para eso tenemos que tener a los jugadores. El 4-3-3 nos puede dar mayor volumen ofensivo, que es lo que se requiere para obtener el protagonismo que queremos. Nos hemos adaptado, pero no nos casamos con un sistema”, añadió.

Por último, consultado por el censurable acto de un hincha de la ‘U’ que se burló en el clásico del fallecido jugador cruzado Raimundo Tupper, Valencia dijo que "repudiamos el acto en contra de Tupper. Reiteramos las disculpas. No es parte del folclore del fútbol".