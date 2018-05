Esteban Paredes y sus 22 goles en la Copa Libertadores: "Me lo tomo con tranquilidad"

Esteban Paredes, delantero y capitán de Colo Colo, exteriorizó su satisfacción esta noche por el triunfo conseguido por 2-0 sobre Bolívar, en el Estadio Monumental, resultado que dejó al ‘Cacique’ a las puertas de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2018.

La victoria conseguida en Pedrero le permite al elenco popular llegar a siete puntos en la tabla y escalar al segundo lugar, a dos del líder Atlético Nacional. Delfín de Ecuador tiene las mismas unidades que los albos, aunque presenta peor diferencia de gol (-2 frente a 0 de los chilenos). Los bolivianos cierran la tabla con cinco positivos.

A la hora de referirse a la victoria sobre los paceños, el ‘Tanque’ declaró a Fox Sports que “nadie creía en nosotros, sólo nosotros mismos y nuestras familias, la gente. Aquí estamos, peleando hasta el último y queremos aprovecharlo”.

Paredes fue el protagonista de la noche al marcar los dos tantos del cuadro dirigido por Héctor Tapia. Con sus conquistas, el experimentado ariete se convirtió en el máximo goleador chileno en la Copa Libertadores, con 22 tantos, superando los 20 anotados por Francisco ‘Chamaco’ Valdés.

Consultado por la marca, Paredes indicó que “sin mis compañeros no podría haber pasado a uno de los grandes de la historia de Colo Colo y Chile, para mí es un orgullo. Me lo tomo con tranquilidad, me estoy cuidando mucho en los entrenamientos. Agradezco a cuerpo técnico y compañeros”.