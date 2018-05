Hermano de "Mumo" Tupper: "Para planificar esta estupidez hay que ser un enfermo"

11:42 Andrés Tupper no compartió la sanción aplicada al hincha de la 'U' de no asistir a los estadios durante un año. "Es el momento de ponerse serios y a este tipo debiese caerle una sanción ejemplar", dijo.

Andrés Tupper, ex presidente de la rama de fútbol de Universidad Católica y hermano de Raimundo "Mumo", se refirió al condenable acto del fanático de Universidad de Chile que se burló del fallecido jugador cruzado durante el clásico jugado el pasado domingo en San Carlos de Apoquindo.

En diálogo con El Gráfico, el otrora dirigente de la UC declaró que "ver la imagen da rabia, impotencia de que gente así sea permitida en los estadios y otros celebren esas estupideces. Pero esto no es nuevo con la barra de la 'U', partió muy poco tiempo después de que Raimundo murió, que le cantaban".

"Y el caso del 'Mumo' no es el único, hay muchos casos de personas que han tenido alguna desgracia, como el del mismo Johnny Herrera. Estos tipos creen que por pagar una entrada tienen derecho a insultar y gritar las ordinarieces más grandes", agregó.

Consultado por el castigo al hincha azul, de un año sin ingresar a los estadios, Andrés Tupper señaló que "me parece muy poco. Si quieren hacer algo ejemplificador, tiene que ser por mucho más, no porque sea mi hermano, sino para que ningún imbécil vaya al estadio a hacer esto, porque se supone que el fútbol es una fiesta".

"Para planificar esta estupidez, porque este idiota se mandó a hacer un disfraz, hay que ser un enfermo, y a estos enfermos hay que dejarlos en la casa. Me ha producido mucho gusto ver que ha sido repudiado a todo nivel, porque no he escuchado a nadie reírse o encontrar que esto estuvo genial, todo lo contrario", complementó.

Tupper comentó que "es el momento de ponerse serios y a este tipo debiese caerle una sanción ejemplar, para que los demás tomen conciencia de que si van al estadio a hacer estupideces, no podrán ir más a ver a su equipo por un buen rato".