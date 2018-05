Reinaldo Rueda y Claudio Bravo: "Su ausencia es decisión de él"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, se refirió a la situación del arquero Claudio Bravo, luego de que finalizó el cuarto microciclo de trabajo de la Roja.

Rueda dijo que "su ausencia es decisión de él. Él se automarginó de los primeros amistosos".

Además el seleccionador nacional puso en duda la presencia del golero en la gira a Europa y planteó que "es un tema a considerar por su tema específico. No por el tema de Julio Rodríguez, sino por el tema que complicó al grupo, que generó distanciamiento, se va a considerar eso", en referencia a los dichos de la esposa de Bravo, Carla Pardo, una vez finalizada la eliminatoria para Rusia 2018.

Rueda también abordó la ausencia de Marcelo Díaz de las nóminas y dijo que "Esta es una decisión, de todos estos hombres han hecho un recorrido que quedaran en sus vacaciones completas, ya van varios veranos sin hacer vacaciones completas, sin pretemporadas completa".

Rueda además se refirió al momento de los clubes chilenos en competencias internacionales y dijo que "siempre uno quiere que los equipos donde está se proyecte, para sentirse más orgulloso. Chile se ganó un status no sólo en Latinoamérica, sino Mundial. Hay que defender ese prestigio. Esta selección me tiene que llevar a mí al Mundial, no los llevo yo a ellos, ellos ponen su talento. El nivel de los equipos ojalá mejore".

La selección chilena enfrentará a Rumania el 31 de mayo y a Serbia el 4 de junio en Austria. El 8 de mayo, a 6 días del inicio del mundial de Rusia se medirá con Polonia.