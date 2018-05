Hector Tapia: "Ahora sólo nos preocupa ganar el sábado a la Unión Española"

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, anticipó este jueves el compromiso del fin de semana ante Unión Española, por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional, asegurando que solo piensa en un triunfo en el Estadio Santa Laura para no seguir distanciándose de los primeros lugares.

De entrada, el estratega del cuadro albo aclaró que sólo están enfocados en el cruce con los ‘hispanos’ y que después será el turno para comenzar a preparar el duelo clave con Atlético Nacional, en Medellín, en el cierre del Grupo B de la Copa Libertadores.

“Tenemos un partido muy complicado con Unión este fin de semana. Después de eso pensaremos en Atlético Nacional. Tuvimos dos partidos claves como fue en Ecuador y ante Bolívar y los sacamos adelante. Este equipo demostró que con presión juega mejor. Ahora sólo nos preocupa ganar el sábado”, expresó en rueda de prensa.

“El partido más importante que tenemos hoy es el de Unión Española y lo tenemos que ganar. La semana pasada tuvimos una chance importante para descontar puntos y no la aprovechamos. Este club te obliga a ganar siempre”, añadió.

En la misma línea, el DT del elenco popular dijo que “el jueves tenemos un partido clave en nuestras opciones en Copa Libertadores. No le quitamos la importancia a Unión, pero tenemos que tener cautela por lo que viene. Iremos con el mejor equipo a disposición”.

Además, el ex técnico de Everton indicó que aún no define el once para chocar con los pupilos de Martín Palermo. Se especula que Jorge Valdivia, Esteban Paredes y Jaime Valdés no serán parte del encuentro.

“Aún no puedo asegurar que equipo va a jugar el sábado. Falta ver algunos detalles para definir la formación. Tengo la confianza en que vamos a sacar un buen resultado ante Unión. Veo con mucha convicción a este equipo de querer ganar. Todos quieren jugar y eso te da una señal positiva”, apuntó.

Respecto al próximo oponente, el entrenador de 40 años señaló que “Unión tiene una gran solidez defensiva, un tremendo mediocampo y ataque potente. Es un buen equipo, tomaremos nuestros recaudos pero creo que pasara por lo que podamos hacer nosotros. Trataremos de someter a nuestro rival”.

Por último, Tapia se refirió a la búsqueda de un director deportivo por parte de Blanco y Negro. “Sería bueno para el club. Aún no hemos preguntado por ese tema, porque estamos muy enfocados en el torneo y la Copa Libertadores”, sentenció.