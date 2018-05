Maradona participó en el cierre de campaña de Nicolás Maduro

20:49 El ex jugador argentino mostró su apoyo al presidente venezolano, que el próximo domingo será parte de las elecciones que no contarán con la mayoría de la oposición.

El ex jugador argentino Diego Armando Maradona participó este jueves en el acto final de la campaña electoral de Nicolás Maduro y mostró su apoyo al actual presidente de Venezuela de cara a los comicios que se celebrarán el próximo domingo y donde no participará la mayoría de la oposición.

Maradona, que siempre ha mostrado su apoyo al 'chavismo', estuvo presente en Caracas para dar su aliento a Maduro y para recordar que "las calles no son las redes". Además, el ex jugador de Boca no dudó en bailar y ondear una bandera venezolana ante la multitud congregada en la capital.

"Vamos con Maduro, esto es seguro, acá hay futuro y el pueblo manda con Maduro", dijo Maradona, que este jueves fue nombrado presidente del club bielorruso Dynamo Brest. El '10' se hará cargo de la entidad una vez finalice el Mundial de Rusia.

Maduro se presentará a la reelección como candidato del llamado Polo Patriótico, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en las presidenciales, que no contarán con ningún candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ni de las principales fuerzas que integran esta coalición opositora venezolana.