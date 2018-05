Jaime Valdés por Pablo Guede: "Pensamos que no era la mejor manera de salir del club"

El volante de Colo Colo Jaime Valdés recordó al exentrenador del club, Pablo Guede, quien se fue hace varias semanas tras la llegada de Gabriel Ruiz-Tagle a la presidencia de la concesionaria Blanco y Negro.

Durante la apertura de su marca de ropa Cac1ke en una tienda del Mall Plaza Los Domínicos, el "Pajarito" habló del trasandino, afirmando que "teníamos un día a día muy bueno con él, creíamos lo que nos decía, era un gran entrenador y un gran líder, lo pasamos mal por cómo salió".

"Le entregó mucho al club, a los jugadores jóvenes los hizo crecer un montón y pensamos que no era la mejor manera de salir del club, creíamos que con él podíamos clasificar igual en la Copa", expresó.

En conversación con radio ADN , Valdés también habló de la polémica que tuvo con los seleccionados Claudio Bravo y Gary Medel, luego que en las redes sociales de su empresa aparecieran criticando duramente a la Roja y postulando a él mismo al equipo.

Ante esto, el mediocampista aseguró que el autor del mensaje "era muy hincha de Colo Colo y de mi persona" y que aclaró las cosas por lo menos con el arquero.

Sobre el "Pitbull", Valdés afirmó que "no tengo problemas con él y sé cómo es Gary, lo caliente que estaba por haber perdido ese partido y al final no dijo nada del otro mundo. Cuando fui a la selección me lesioné, no sé por qué se armó tanta polémica si fue lo que pasó".