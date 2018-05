Arturo Salah y las opiniones de Claudio Bravo: "En algún momento las tendré que aclarar con él"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, habló de la situación del arquero del Manchester City Claudio Bravo, quien no jugó los últimos amistosos de la selección chilena en medio de una disputa con el directorio.

En declaraciones a Radio Cooperativa , el dirigente habló sobre las críticas del golero en su contra. "Son opiniones que no comparto y en algún momento las tendré que aclarar con él", expresó.

"Lo que hizo Rueda me interpreta, que esté o no esté Bravo será un resorte técnico y no tengo por qué involucrarme, pero son opiniones personales que no comparto y en ocasiones tendré que aclararlo", añadió el ex entrenador.

Salah también respondió a una de las quejas del capitán de la Roja, quien afirmó que los actuales dirigentes no eran capaces de sentarse a desayunar con los jugadores, algo que sí hacía el cuestionado ex presidente del fútbol chileno, Sergio Jadue.

"El apoyo de un directivo a la selección no se refleja en ese tipo de acciones. Hemos apoyado en todo a la selección chilena. Estamos muy contentos con este nuevo proceso, muy amargados con la eliminación de Rusia, pero este nuevo proceso nos hizo dar un paso adelante y estamos trabajando fuerte en el futuro de la selección", dijo.

Tras esto, afirmó que conversará con Bravo "si se da la oportunidad", aunque aclaró que "no soy yo quien tenga que buscar esa conversación. No soy el causante, no me corresponde buscar explicaciones".