Pellegrini y su llegada al West Ham: "Es importante tener claro que estamos comenzando un nuevo proyecto"

El entrenador chileno Manuel Pellegrini entregó sus primeras impresiones como flamante técnico del West Ham United, en lo que será su regreso a la Premier League de Inglaterra tras dirigir con cierto éxito al Manchester City.

De entrada, el ‘Ingeniero’ fue claro en señalar que su arribo a los ‘Hammers’ marca el inicio de un nuevo proyecto y no una continuidad a lo que realizaba David Moyes, ex estratega del conjunto de la ciudad de Londres.

"Es muy importante tener claro que estamos comenzando un nuevo proyecto. Quizás tan pronto como puedas alcanzar logros importantes sea mejor, pero necesitamos tiempo. Creo que tenemos que comenzar la nueva temporada yendo partido a partido y no tratar de comenzar con un objetivo, porque no es fácil", expresó el ex DT del Hebei Fortune de China.

"Vamos a comenzar a trabajar hoy, en primer lugar para preparar una buena pretemporada, que es muy importante", complementó en diálogo con el sitio web oficial del West Ham.

A la hora de la conformación del plantel para la temporada 2018-2019, Pellegrini señaló que “intentaremos terminar el equipo tan pronto como podamos, pero creo que debemos ser pacientes para encontrar a los jugadores adecuados con la cantidad de dinero que gastará este club esta temporada".

"Tenemos que trabajar todos los días desde ahora hasta el comienzo de la temporada, porque el tiempo es un poco corto. Pero tenemos tiempo y estoy seguro de que, con trabajo arduo, tenemos suficiente tiempo para construir el plantel", sentenció.