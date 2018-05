Rodrigo Echeverría: "Es un fracaso, con este plantel no debíamos quedar fuera"

Rodrigo Echeverría, defensor central de Universidad de Chile, no dudó este miércoles en calificar como “un fracaso” la eliminación internacional del cuadro azul, tras caer anoche por 0-2 ante Vasco da Gama en el Estadio Nacional.

Con el traspié ante el cuadro brasileño, en la última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, la ‘U’ no sólo dijo adiós en el máximo certamen continental, sino que también no logró abrochar la posibilidad de jugar la Sudamericana.

Ante esto, el jugador de 23 años declaró en rueda de prensa que “es un fracaso, con el plantel que tenemos no podíamos haber quedado afuera de las copas internacionales, ese partido lo queríamos ganar, sea como sea teníamos que haberlo ganado. Hablamos que no queríamos recibir más goles, nos tocó que en un momento de mala fortuna llegó el 2-0 y se nos vino la noche”.

En cuanto a la sumatoria de resultados negativos para el elenco colegial, que incluso terminó con el paso de Ángel Guillermo Hoyos, el ex Everton explicó que “la mayoría ya lo ha dicho, está más que claro. Después del clásico se nos vino todo abajo, nos costó salir mucho de ese momento, nos dolió bastante. Ahí cambió totalmente, teníamos el sol arriba y se nos vino la nube negra a partir de ese partido”.

“Fue un golpe fuerte, todos queríamos ganar ese clásico. Si ganábamos ese clásico no estaríamos pasando por este momento y nos ha costado salir. Se quebró la confianza que teníamos, veníamos de partidos invictos y pocos goles, llegó el clásico y nos hicieron tres”, complementó.

Consultado, en tanto, por los rayados efectuados por unos hinchas en la madrugada en el CDA, pidiendo la salida de Carlos Heller de Azul Azul y un mayor compromiso del plantel, el también volante de quite indicó que “los rayados no los vi, cuando llegué estaba todo tapado. Tampoco sabía lo de Carlos, tendrá sus motivos para irse antes del partido y ya nos dará sus excusas o algo, más allá del tema no podría hablar”.

Recordar que Heller dejó el recinto ñuñoíno apenas Vasco marcó el segundo gol del partido, a los 81 minutos.