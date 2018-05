Esposa de Sergio Romero acusó maniobras para sacarlo del Mundial de Rusia

La polémica en la selección argentina está desatada. El anuncio sobre la baja de Sergio Romero para el Mundial de Rusia generó una airada reacción de su esposa, quien acusó una serie de maniobras para sacar al arquero del equipo.

En una entrevista a un programa matinal trasandino, Eliana Guercio descató que su marido tenga una lesión que se extienda por más de cuatro semanas, por lo que estaría habilitado para jugar en la Copa del Mundo.

"No tiene nada roto. Es un pedacito de cartílago que se le desprendió. Los médicos le dijeron que llegaba bien al Mundial", señaló.

Guercio agregó que "el tiempo de recuperación es entre dos o tres semanas, como una barbaridad. Pero como es mi marido, y con la fuerza que le pone, en el primer partido, ante Islandia, iba a estar".

"Hay mucha gente que lo quería tener afuera. Desde ayer, no me canso de escuchar barbaridades. Dijeron que estaba roto, como justificando que no esté. Me cansé de las mentiras. No sé si hablan de ineptos, de desinformados, cobardes o tienen intereses personales que, en todos los casos, sería la peor de las razones", afirmó.

Luego que se informara la salida de Romero, el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli convocó a Nahuel Guzmán como tercer portero de los albicelestes.