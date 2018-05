Ronaldinho desmintió que vaya a casarse con dos mujeres

11:48 El ex futbolista dijo que “no me voy a casar” aunque no aclaró su supuesta relación con dos mujeres.

El ex seleccionado brasileño de fútbol, Ronaldinho, negó que vaya a contraer matrimonio con dos mujeres, como fue difundido por informaciones de prensa, luego de que un periódico de su país afirmó el hecho.

“Dinho” en una entrevista con Globo TV dijo que “es la mayor mentira, no sé de donde salió”.

“No hay nada de eso, no me voy a casar” dijo el ex futbolista, aunque no aclaró su supuesta relación con las dos mujeres: Priscila Coelho y Beatriz Souza, a quienes habría conocido cuando jugaba en Atlético Mineiro.

De acuerdo con la información difundida, Ronaldinho contraería matrimonio en una reservada ceremonia, debido a que la bigamia es un crimen en su país.