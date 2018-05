Pellegrini: “Si en algún momento no tengo ningún club atractivo y la selección está sin seleccionador, será una opción”

El entrenador chileno Manuel Pellegrini llegó hoy al país, luego de ser presentado como el nuevo DT del West Ham United inglés y se refirió a su opción por el club por sobre la selección chilena.

“Me gusta trabajar más en clubes que selecciones, porque en la selección uno dirige tres veces al año y el resto es un trabajo administrativo. A mí me gusta trabajar todos los días y estar todos los fines de semana en cancha” dijo Pellegrini en dichos consignados por La Tercera.

Sobre la opción que tuvo para suceder a Juan Antonio Pizzi, el DT planteó que “cuando vine acá no tenía ninguna posibilidad ni interés de salir de China“.

Pellegrini de todas formas dejó abierta la puerta de asumir la Roja y planteó que “siempre he dicho que nunca lo he querido descartar. Si en algún momento no tengo ningún club atractivo y la selección está sin seleccionador, por supuesto será una opción”