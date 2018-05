Jarry tuvo debut y despedida en el cuadro de singles de Roland Garros

El tenista chileno Nicolás Jarry (59° de la ATP) tuvo debut y despedida este domingo en el cuadro individual del Abierto de Francia, Roland Garros, tras caer en un disputado partido ante el estadounidense Jared Donaldson (57°).

En un duelo inédito en el circuito profesional, entre dos jugadores con similar clasificación, la primera raqueta nacional se inclinó ante el norteamericano en su debut en el segundo Grand Slam de la temporada con parciales de 3-6, 6-4, 6-3, 3-6 y 4-6, en dos horas y 50 minutos de juego.

Luego de comenzar desenfocado el match, el nieto de Jaime Fillol tomó el control de las acciones a partir de la segunda manga y se puso rápidamente a las puertas del triunfo al quedarse también con el tercer set, presentando un drive que hacía daño al norteamericano y rápidos desplazamientos desde el fondo.

No obstante, Donaldson despertó en el momento justo, afirmó sus golpes y forzó la definición en el quinto capítulo, donde la ‘Torre’ comenzó a sentirse sin piernas y cometió innumerables errores no forzados. Así, el oriundo de Rhode Island no tuvo problemas para cerrar el match a su favor.

En la segunda ronda del torneo parisino, Donaldson se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov, número cinco del mundo, que venció en la ronda inicial al serbio Viktor Troicki (89°).

Jarry, en tanto, se enfocará ahora en el cuadro de dobles de Roland Garros, donde jugará junto al argentino Máximo González. Otros chilenos que dirán presente en el prestigioso certamen sobre arcilla son Julio Peralta, formando binomio con el también trasandino Horacio Zeballos, y Hans Podlipnik, con el estadounidense Jackson Withrow.