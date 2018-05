Héctor Tapia y la caída ante U. La Calera: "El primer gol fue un mazazo"

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, exteriorizó su desazón por la derrota del cuadro albo en su reducto por 0-2 ante la encumbrada Unión La Calera, en el partido que bajó el telón a la primera rueda del Campeonato Nacional 2018.

Un traspié que dejó al ‘Cacique’ en la sexta posición de la clasificación con 24 unidades, a 10 del líder Universidad Catolica.

En rueda de prensa, el estratega del elenco popular declaró que “nuevamente pedirle disculpas a la gente por perder dos partidos (antes fue con Unión Española) que no merecíamos perder. El primer gol fue un mazazo y después no tuvimos la claridad”.

"Colo Colo no puede estar bien con la posición de hoy. Pero se clasificó a una segunda ronda de Copa Libertadores. A pesar de haber perdido puntos nuestros rivales tampoco han sacado más diferencia (en el torneo local)", agregó.

De cara al futuro en el torneo, certamen que se reanudará el fin de semana del 21 y 22 de julio, ‘Tito’ indicó que “sabemos que podríamos haber acortado la distancia, pero nuestros rivales no han sacado mayor diferencia. A sacar conclusiones y preparar lo que viene porque tenemos que acortar distancias”.

"Después del descanso merecido vamos a una mini pretemporada. Veremos cómo poder reforzarnos en algunas posiciones (…) Viene el receso, una preparación y nos va a servir para poder mejorar en todos los sentidos. Vamos a meterle trabajo para mejorar", agregó.

En cuanto a los refuerzos para afrontar la segunda parte del año, Tapia dijo que "no he dado posiciones todavía, no he dado nombres. Tampoco es traer por traer. Vamos a fijarnos bien en los jugadores que necesitamos para que vengan a aportar. Aquí no nos vamos a apurar. Todo tiene su plazo y tiene que hacerse con tranquilidad. Lo que más vamos a poner énfasis es que los refuerzos tienen que venir a aportar".

Para finalizar, el ex técnico de Everton señaló que “conseguimos un objetivo que era el prioritario, como clasificar en Copa Libertadores. Sabíamos el desgaste que íbamos a tener y eso generó que tuviéramos hoy seis o siete jugadores menos. Uno está caliente, cuesta perder en tu estadio. Más cuando ves que lo pudiste ganar”.