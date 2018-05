Arturo Vidal: "¿por qué le digo capitán a Gary Medel? Porque es el capitán"

El seleccionado chileno Arturo Vidal llegó al país y profundizó en por qué trata a Gary Medel como el capitán de la selección, en desmedro de Claudio Bravo, quien llevó la jineta hasta su marginación de la Roja en el pasado ciclo de amistosos en Europa.

Recientemente, Vidal escribió en redes sociales un mensaje a Medel en que lo sindicó como el capitán de la selección chilena y, en su llegada al país sostuvo que "¿por qué le digo capitán a Gary Medel? Porque es el capitán". Vean el partido del jueves y vean quién es el capitán", informó CDF Noticias.

El volante además abordó la ausencia de Claudio Bravo, cuya esposa, Carla Pardo apuntó a Vidal como uno de los responsables de la eliminación de Chile del Mundial de Rusia.

"¿Si tenemos que opinar nosotros sobre un eventual retorno de Bravo? Yo no tengo nada que hablar, el profe (Reinaldo Rueda) es el que manda y elige a los jugadores. El que vaya, tendrá que hablar allá. Hoy ni yo ni Bravo estamos en la selección" dijo Vidal.

El futbolista también se refirió a su situación en Bayern Munich, del que se especula, podría partir.

"Me queda un año en el Bayern, pero estoy tranquilo, sé lo que valgo y quién soy cuando me toca jugar partidos importantes. Lo voy a tomar con calma, para eso está Fernando (Felicevich) para asesorarme de la mejor forma. Si me cambio de equipo o no, quiero estar en buena forma. Si me cambio será para mejor, para pelear la Champions y seguir dejando el nombre de Chile en lo más alto" planteó.