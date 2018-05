Bárbara Riveros logró otro oro para Chile en los Juegos Sudamericanos

La triatleta Barbara Riveros logró una nueva medalla de oro para Chile en los Juegos Sudamericanos que se realizan en Cochabamba.

La deportista logró un tiempo de 1h1'40'' en la modalidad sprint del triatlón, que contempló 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de trote.

"El circuito no fue tan duro, pero se sintió la altura; sin duda, al final me pasó la cuenta y gracias a Dios mantuve la mente fría y luché hasta el final...la brasileña se venía acercando y no fue fácil", dijo.

La deportista declaró que está "muy contenta por lograr esta medalla para el país, muy agradecida por las tierras de Bolivia que me dieron las fuerzas y orgullosa por la gente que me estuvo apoyando".

Con esto el Team Chile acumula 12 preseas doradas.