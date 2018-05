Copa Chile: ANFP entregó la programación de la segunda ronda

La ANFP dio a conocer este miércoles la programación de la segunda ronda de la Copa Chile 2018, fase que comenzará con el partido del campeón defensor Santiago Wanderers ante Palestino el sábado 9 de junio.

Programación completa de la segunda ronda del torneo:

PARTIDOS DE IDA

Sábado 9 de junio:

Santiago Wanderers vs. Palestino, 12:30 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Rangers vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Deportes Puerto Montt vs. Universidad de Concepción, 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

Domingo 10 de junio:

Independiente Cauquenes vs. Curicó Unido, 12:30 horas. Estadio "Miguel Alarcón Osores".

Magallanes vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio La Portada.

General Velásquez vs. Unión Española, 15:30 horas. Estadio Municipal de San Vicente.

Cobresal vs. Everton, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

Deportes Valdivia vs. Deportes Temuco, 15:30 horas. Estadio Parque Municipal.

Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta, 16:00 horas. Estadio Bicentenario "Luis Valenzuela".

San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique, 16:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Cobreloa vs. Universidad Católica, 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Martes 12 de junio:

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Miércoles 13 de junio:

Barnechea vs. San Luis de Quillota, 19:00 horas. Estadio Municipal de Barnechea.

Domingo 17 de junio:

Colchagua vs. O'Higgins, 15:30 horas. Estadio "Jorge Silva Valenzuela".

PARTIDOS DE VUELTA

Jueves 14 de junio:

Unión Española vs. General Velásquez, 19:00 horas. Estadio Santa Laura.

Viernes 15 de junio:

Everton vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 16 de junio:

Palestino vs. Santiago Wanderers, 14:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Deportes Temuco vs. Deportes Valdivia, 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Universidad de Concepción vs. Deportes Puerto Montt, 16:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, 19:00 horas. Estadio Nacional.

Domingo 17 de junio:

Huachipato vs. Rangers, 12:00 horas. Estadio CAP.

Deportes Iquique vs. San Marcos, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

Universidad Católica vs. Cobreloa, 16:00 horas. Estadio San Carlos.

Curicó Unido vs. Independiente de Cauquenes, 16:00 horas. Estadio La Granja.

Deportes Antofagasta vs. Deportes Copiapó, 16:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, 19:00 horas. Estadio La Florida.

Miércoles 20 de junio:

O'Higgins vs. Colchagua, 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Jueves 21 de junio:

Colo Colo vs. Ñublense, 20:00 horas. Estadio Monumental.

Unión La Calera vs. Magallanes y San Luis vs. Barnechea aún no son programados.