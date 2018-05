Jugadores del Real Madrid despiden a Zidane por un "legado imborrable"

Los jugadores del Real Madrid no han hecho esperar sus reacciones tras la despedida de una "leyenda" como ha sido el entrenador Zinedine Zidane y han aprovechado las redes sociales para darle las "gracias" por un "legado imborrable".

"Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid", publicó el capitán del equipo, Sergio Ramos.

El preparador francés, que el sábado pasado llevó al cuadro blanco a la tercera Champions consecutiva -su noveno título en dos años y medio en el banquillo de la capital-, anunció por sorpresa este jueves su marcha en una rueda de prensa junto al presidente Florentino Pérez y, por los múltiples mensajes que ha recibido, la huella que ha dejado en el vestuario es grande. Todos han sido mensajes de "agradecimiento" por "hacer de un grupo una familia".

El segundo capitán de los blancos, Marcelo, ha confesado que ha "disfrutado como un niño". "Míster 'Zizou'. He aprendido muchísimo a tu lado!. He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo! Eres muy especial para mí! Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobre todo con tu humildad!", apunta.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, tercer capitán y con el que ha sabido administrar los minutos del portugués cada temporada para llegar al máximo a los finales de temporada, también le ha querido dar las gracias por "tantísimo". "Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Míster, gracias por tantísimo", manifestó.

Otro de los jugadores que también se ha dejado notar en las redes sociales ha sido Keylor Navas. El portero costarricense, titular en las tres últimas 'Champions', ha puntualizado "sus consejos" y ha ido más allá, apuntando a su "sonrisa". Y es que aunque Keylor estuviera en el punto de mira, Zidane, salvo en la Copa del Rey y en partidos puntuales de LaLiga, siempre la ha sabido transmitir su confianza.

"Míster, no tengo más que agradecimiento. Gracias por tanto apoyo en momentos de felicidad pero sobre todo en los complicados, gracias por hacer de un grupo una familia, gracias por sus consejos y por demostrarnos que con una sonrisa en la cara se alegra el día. Que Dios los acompañe en su camino, junto con su familia. Pura vida míster. Bendiciones", aseguró.

Además, jugadores de la segunda línea como Lucas Vázquez y Marco Asensio, que este curso también han tenido su oportunidad y en partidos importantes de 'Champions', le han dado las gracias por "aprender y ganar" a su lado y le han deseado "lo mejor".

"Ha sido un auténtico placer jugar a tus órdenes, míster. Leyenda como jugador, y ahora también lo eres como entrenador. Ha sido un honor aprender y ganar a tu lado. Te deseo lo mejor. Gracias y hasta pronto", publicó el extremo gallego.

"Gracias por todo lo que has hecho por mí y por el equipo. Ha sido un honor poder ganar contigo y aprender de ti durante estas dos temporadas. Te deseo lo mejor míster", manifestó el balear Asensio.

Además, Dani Ceballos, que ha tenido un protagonismo reducido esta temporada, también le ha dado las "gracias" por dejar "un legado muy grande". "Gracias por todo lo que he aprendido de ti este año. Dejas un legado muy grande en el Real Madrid. Fuiste leyenda como jugador y ahora también como entrenador. Te deseo lo mejor, míster", apuntó.

No solo estos han sido los futbolistas que han querido despedir a su técnico. El portero Luca, Dani Carvajal, Casemiro, Toni Kroos o Karim Benzema también han publicado un mensaje emotivo en las redes sociales, acompañado de una fotografía junto a su "míster", como todos le llaman, y con el que han conseguido nueve títulos en estas dos temporadas y media.