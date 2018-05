Nicolás Castillo se disculpó por su expulsión en el amistoso ante Rumania

18:32 El delantero de la selección chilena recibió una tarjeta roja a la media hora de encuentro en Austria. "Trabajaré el triple para que no vuelva a pasar", señaló.

El delantero Nicolás Castillo pidió disculpas al cuerpo técnico y a los jugadores por su expulsión en el amistoso donde la Roja perdió 3-2 ante Rumania en Austria.

En su cuenta de Instagram, el atacante de la selección chilena reconoció su error y afirmó que quiere mejorar su actitud para evitar que estas situaciones ocurran nuevamente.

"Me equivoqué, sí. Pido disculpa a todos sobre todo al equipo y al cuerpo técnico. No es mi primera ni será mi última expulsión, intentaré y trabajaré el triple para que no vuelva a pasar", expresó.

Castillo agregó que "lo único que me queda es bajar la cabeza, escuchar las críticas y seguir trabajando".