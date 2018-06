"Sacha" Sáez, nuevo refuerzo de la UC: "El equipo ha demostrado que está bien, por algo está en la posición que está"

El delantero argentino Sebastián "Sacha" Sáez fue presentado oficialmente como el nuevo delantero de Universidad Católica, en lo que será su regreso al fútbol chileno tras defender a Audax Italiano el 2012 y 2013.

El atacante de 33 años estuvo acompañado por el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, y el gerente deportivo del cuadro crizado, José María Buljubasich.

En sus primeras palabras con la casaquilla del elenco de la franja, Sáez indicó que "uno es consciente del club que viene y uno tiene que demostrar día a día por qué me trajeron. Estoy contento de asumir este desafío".

"Ya conocí las instalaciones más a fondo y a la gente del club. Tengo muchas ganas de comenzar este desafío, aportar mi granito de arena a este gran plantel y gran institución", agregó.

El ariete dijo que sus características "son las de sacrificarme con el equipo, bajar algunos metros para juntarme con los volantes y desde ahí sorprender para encontrar espacios en el área".

El refuerzo comentó que Demuestra que se ha hecho un buen trabajo. Si me toca desempeñarme en eso, no me costará adaptarme. Además he visto los partidos y el equipo se genera muchas ocasiones, así que no es solo defensa".

En tanto, Tagle indicó brevemente que "Sebastián Sáez es un jugador que veníamos siguiendo de hace un buen rato. Lo quisimos en el primer semestre, pero las condiciones no se dieron".

Sáez, que viene de defender a Emirates Club de la liga de los Emiratos Arabes, firmó su vínculo hasta fines del año 2019 con la UC.

Universidad Católica finalizó como líder exclusivo la primera rueda del Campeonato Nacional, con 34 unidades tras completar 10 triunfos, cuatro empates y solo una derrota, aunque exhibiendo falta de gol en las últimas fechas, algo que busca solucionar "Sacha".