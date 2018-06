Nicolás Castillo por su expulsión ante Rumania: "El 'profe' me dijo que tenía que mejorar esos errores"

El delantero nacional Nicolás Castillo, actualmente con la selección chilena en la gira por Europa, valoró este miércoles su arribo al Benfica de Portugal y aseguró que toma la expulsión ante Rumania como una instancia para “aprender” y “mejorar esos errores”.

En rueda de prensa en suelo austriaco, el formado en Universidad Católica se refirió a su fichaje por las ‘Águilas’ de Lisboa. "Tuve un año positivo en mi anterior club. Yo trabajo para ser titular donde me llamen, hoy me toca un desafío importante. Estoy con ganas, motivado, con ganas de seguir aprendiendo. Fueron dos semanas intensas, me tocó tener algunos conflictos con Pumas que no se podían solucionar. Pero gracias a Dios se llegó a buen término”, dijo de entrada.

“Es un desafío muy lindo, la posibilidad estar ahí, y poder clasificar a Champions. Que el Benfica se haya interesado en mí, habla del trabajo que he hecho en este tiempo, tanto en México como en Católica. Llego en el mejor momento de mi carrera, llegar a un club europeo. Estoy muy motivado y quiero responderle al club", agregó.

Consultado por su expulsión en la derrota de la ‘Roja’ ante Rumania en Graz (2-3), el ‘Nico’ reconoció su error, aunque aclaró que no tuvo intención de golpear al rival.

"Fue una jugada fortuita, trato de sacarme al defensa y él justo se agacha. Si hubiese querido pegarle, no jugaría la pelota. Le pedí disculpas a la gente y a mis compañeros. Hablé con el 'profe' y él me dijo que tenía que mejorar esos errores y para eso estoy", indicó.

"Mi expulsión es algo a mejorar. Pero hay muchas cosas positivas. Tenerle la pelota a una selección europea que pegaba mucho (Rumania), ayer a una selección que va al Mundial se le gana con gol de pelota detenida. Una de las selecciones más altas del Mundial", complementó.

Respecto al choque del viernes próximo con Polonia, Castillo llamó a tener cuidado con el atacante Robert Lewandowski, la máxima figura de ese combinado y compañero de Arturo Vidal en el Bayern Münich.

"Él es un jugador terrible, un top del mundo. Enfrentarlos nos va a ayudar mucho. Al que le toque marcarlo, le va a gustar mucho y le va a enseñar mucho. Por ahora no hemos hablado de Polonia, esta tarde veremos videos", apuntó.

Por último, el ex Pumas UNAM aseguró estar abierto a ser capitán del ‘Equipo de Todos’. "También soy uno de los que ha estado en la nóminas anteriores. Lo del capitán, lo decide la gente mayor. Ayer le tocó a Enzo (Roco), lo hizo de buena manera. Si me piden a mí, yo no tengo ningún problema", sentenció.